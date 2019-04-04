Систему орошения в городских скверах и парках начали готовить к работе. На данный момент специалисты коммунальных служб уже ведут проверку систем автоматического полива растений, после чего будут проведены тестовые запуски. В перечне мероприятий — расконсервация коммуникаций, проверка целостности труб, поверка счетчиков водоснабжения и опрессовка сетей.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу систем орошения, перед запуском специалисты проведут визуальное обследование коммуникаций и гидравлические испытания, в ходе которых проверяется целостность труб. Кроме того, для измерения расхода воды рабочие установят новые водомеры и поверят данные существующих приборов учета, а также настроят распрыскиватели.

В этом году обустройство новых систем полива продолжится – так, современный водопровод, которого здесь раньше не было, появятся в парке 50 лет Октября Кировского района. В дневное время уход за зелеными насаждениями будет обеспечен при помощи системы прикорневого полива, ночью насыщать растения влагой будут выдвижные дождеватели. После проведения системы орошения в парке высадят деревья, а также разобьют цветники.