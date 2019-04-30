В Волгоградском регионе хорошо живётся сельскохозяйственным животным. Поголовье крупнорогатого скота (КРС) в хозяйствах региона выросло на 6 тысяч, и сейчас их насчитается 308,7 тысячи. В коллективном секторе на 9,6% — до 6,3 миллиона — увеличилось поголовье птицы.

По информации областного комитета сельского хозяйства, в первом квартале этого года рост поголовья КРС отмечен в хозяйствах всех форм собственности. При этом наиболее существенная динамика в сравнении с итоговыми показателями первого квартала 2018-го наблюдается в крестьянско-фермерских хозяйствах региона — в них поголовье КРС увеличилось на 10,5%, коров — на 14,9%. В целом в коллективном секторе регионального АПК число КРС достигло 308,7 тысячи.

Растёт в Волгоградской области и количество выращиваемой птицы: в коллективных хозяйствах поголовье выросло на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 6,3 миллиона.

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях содержится около 60% чистопородного поголовья КРС, 46% овец и коз. Рост племенного условного маточного поголовья в 2018 году по отношению к предыдущему году составил 5%.