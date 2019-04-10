На минувшей неделе по улице Ангарской рабочие приступили к обновлению трамвайного переезда, пересекающего улицу Ангарская перед въездом в депо №2 в Дзержинском районе. На время работ для автомобильного транспорта вводится временное сужение проезжей части.

Во время ремонта сотрудникам МУП «Метроэлектротранс» предстоит обновить рельсошпальную решетку и уложить специальные рельсы, характеристики которых позволяют разместить их вровень с дорогой для комфортного проезда участка автотранспортными средствами.

На завершающем этапе ремонта на переезде будет уложено новое асфальтовое покрытие общей площадью порядка 90 кв метров. Для обеспечения бесперебойного выпуска электротранспорта на маршруты все основные работы будут проводиться в ночное время.

:-P

апрель, 2019

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