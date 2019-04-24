В регионе стартовала природоохранная операция «Отходы-2019», в рамках которой до конца весны обследуют территории с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов. Незаконные свалки предстоит выявить инспекторам комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

По фактам обнаружения свалок будут составлены акты и административные протоколы, а нарушителям предъявлены штрафы. Если виновников образовавшихся свалок установить не удастся, в адрес администраций городских и сельских поселений, а также городских округов Волгоградской области будут направлены письма с требованием к муниципальным органам власти навести порядок на вверенной территории. В случае неисполнении главами своих обязанностей по ликвидации свалок комитетом будет приняты меры по понуждению их к соблюдению требований природоохранного законодательства в судебном порядке.

Операция «Отходы» проводится на территории Волгоградской области ежегодно. В результате проведенных рейдов в прошлом году было выявлено 516 несанкционированных свалок. Их общая площадь составила 97 гектаров. Лидерами по количеству обнаруженных инспекторами Облкомприроды мест несанкционированного размещения отходов стали Городищенский, Камышинский, Светлоярский, Городищенский и Среднеахтубинский муниципальные районы, а также город Волжский. После обращения в адрес местных администраций ликвидировано 223 свалки.