В Волгоградской области готовятся к приходу «большой воды». Специалисты уже отремонтировали и прочистили 25 гидротехнических сооружений в Волго-Ахтубинской пойме. Отметим, что максимальные расходы воды через Волгоградский гидроузел ожидаются в период с 3 по 7 мая.

В преддверии паводка сотрудники подведомственной комитету Дирекции водохозяйственного строительства расчистили ГТС от мусора, тростника и камыша, провели их текущий ремонт. Первоочерёдные мероприятия позволят обеспечить беспрепятственное прохождение воды в период максимальных сбросов через Волгоградский гидроузел.

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в соответствии с гидрологической и водохозяйственной обстановкой, рекомендациями межведомственной оперативной группы по регулированию режимов работы водохранилищ прохождение пика половодья на Нижней Волге ожидается с 3 по 7 мая с максимальным среднесуточным сбросным расходом в 25000+/- 500 кубометров в секунду.

В результате обследования 160 ГТС Волго-Ахтубинской поймы специалисты определили 94 объекта, которые предстоит привести в порядок в текущем году — после завершения пика половодья работы будут продолжены на оставшихся 69-ти.