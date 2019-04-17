На вооружение противопожарной службы региона прибыли 10 новых пожарных автомобилей, которые будут переданы в подразделения уже в ближайшее время. По информации областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, приобретение спецтехники стало возможным благодаря участию региона в госпрограмме, рассчитанной на пятилетний период.

Новые пожарные автомобили, поступившие на вооружение профильной службы, укомплектованы спецоборудованием. Каждая машина оснащена уникальной системой управления насосом, вместительной цистерной на шесть тысяч литров воды и пенобаком на 500 литров. Кабины оборудованы индивидуальными сиденьями с креплениями для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. Кроме того, спецтехнику отличают повышенная проходимость и маневренность.

Регулярное усиление материально-технической базы противопожарной службы является частью системной работы, которая также включает укрепление межведомственного взаимодействия служб, проведение совместных тренировок, учений, профилактических мероприятий.