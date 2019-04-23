Уже в ближайшую субботу 27 апреля в музее Машкова состоится открытый пленэр «Улица Мира в акварели Павла Пугачева», который пройдет в рамках проекта «Первая улица Мира». Во время мероприятия участники смогут создать под руководством прекрасного акварелиста и мастера городского пейзажа Павла Пугачева собственное произведение искусства. Отметим, что этот плэнер будет первым из серии.

Следующий открытый пленэр в рамках проекта «Первая улица Мира» состоится 11 мая и проведет его другой замечательный волгоградский художник — член Союза художников России Ирина Тур.

Сбор участников первого пленэра «Улица Мира в акварели Павла Пугачева» 27 апреля в 11:00 часов в музее Машкова на проспекте Ленина, 21. Далее художник и участники мероприятия отправляются на улицу Мира.

Вход на мероприятие свободный, и обратите внимание также на то, что для 20 участников, которые успеют записаться на пленэр по телефону 38-59-15, музей Машкова предоставит все необходимое для пленэра. Остальные могут участвовать со своими материалами.

Телефон для справок: 38-59-15.