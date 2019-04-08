В рамках акции «Чистый берег» в минувшие выходные состоялся субботник, во время которого участники собрали более 300 мешков мусора. Уборка проходила на территории двухкилометрового участка берега ерика Судомойки в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В ближайшие дни аналогичные субботники будут организованы во всех природных парках региона.

В этом году на территории Волгоградской области планируется благоустроить 228 километров прибрежных зон. Сотрудники природных парков вместе с волонтерами благоустроят места массового отдыха, очистят от мусора берега водоемов, организуют просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания населения к совместному решению задач в сфере экологии, воспитание уважительного отношения к природе. Напомним, в прошлом году различные акции, организованные в природных парках Волгоградской области, объединили более 50 тысяч добровольцев.

Очередное мероприятие по наведению чистоты состоится 9 апреля в парке «Сталинградская переправа», расположенном на территории Краснослободска, участника субботника станут студенты Волгоградского аграрного университета. В этот же день состоится первое мероприятие акции «Чистый берег» в Кумылженском районе — сотрудники природного парка «Нижнехопреский» вместе с учащимися Букановской школы очистят от мусора шесть километров берега реки Раствердяевки. Также специалисты парка организуют субботники в местах массового отдыха на Хопре.

В природном парке «Цимлянские пески» благоустройство проведут в формате соревнований. Учащиеся образовательных учреждений Чернышковского и Суровикинского районов самостоятельно выберут природные территории, нуждающиеся в уборке, благоустроят их и проведут агитационно-просветительскую работу с местными жителями. На основании отчетов о проведенных акциях сотрудники природных парков определят победителей, которые будут награждены дипломами и памятными призами.