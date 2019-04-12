Телеком-оператор «Дом.ru» представляет новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер TP-Link EC330-G5u. Устройство обеспечивает стабильный доступ в сеть на скорости до 600 Мбит/с[1] на всей территории квартиры и высокое качество передачи сигнала при большом количестве подключенных устройств.

Роутер работает одновременно в 2 частотных диапазонах – 2.4 ГГц и 5 ГГц. Частота 2.4 ГГц – самая популярная для передачи информации по Wi-Fi, а более свободная частота 5 ГГц обеспечивает передачу сигнала без помех и разрывов, тем самым повышая качество сигнала. Устройство отлично подходит для просмотра онлайн-видео в UHD-качестве, сетевых игр, быстрых загрузок, работы по удаленному защищенному каналу.

Новый роутер отличают дополнительные функции и преимущества. Среди них поддержка MU-MIMO — технологии, при которой маршрутизатор взаимодействует с устройствами не по одному и по очереди, а сразу с несколькими одновременно в рамках одного частотного канала. Это существенно увеличивает скорость и позволяет большему количеству устройств подключаться одновременно, снижая задержки. Также это технология Beamforming, которая определяет, в каком направлении возникают потери сигнала (например, из-за стен), и усиливает его. Таким образом, как бы пользователи ни перемещались по квартире со смартфонами, планшетами или ноутбуками, роутер обеспечит высокоскоростное соединение для каждого из них. Кроме того, он поддерживает новое поколение стандарта беспроводной связи 802.11aс Wave 2, а значит, вам не придется менять роутер еще несколько лет.

Компактный роутер подключается к компьютеру через UTP разъем (витая пара), просто и быстро настраивается и управляется с помощью уже установленного специального ПО. Роутер подключен к системе удаленного мониторинга «Дом.ru», что позволяет оператору диагностировать качество его работы, проводить автоматическое обновление программного обеспечения. Кроме того, устройство надежно защищено с помощью межсетевого экрана (функции SPI и NAT) и от DoS атак. Роутер совместим с сетью любого оператора связи.

«Мы представили самый современный и мощный роутер в линейке беспроводных устройств «Дом.ru». Это эксклюзивная модель, созданная на основе пожеланий наших клиентов. Выяснилось, что идеальный роутер в представлении абонентов «Дом.ru» — высокоскоростной, в компактном корпусе, с мощными внешними антеннами, с отключаемой подсветкой индикаторов, чтобы не мешали засыпать, и в нескольких цветах, чтобы вписать его в интерьер квартиры. Нашей задачей было обеспечить доступ в интернет в каждом уголке дома — в спальне, на кухне, балконе или в ванной. В новом устройстве есть все, чтобы клиенты остались довольны своим домашним интернетом», — отмечает Андрей Чазов, директор по продуктам и маркетингу B2C «Дом.ru».

[1] Cкорость также зависит от выбранного тарифного плана, технической возможности, используемого протокола обмена данными, характеристик абонентской линии и клиентского оборудования.