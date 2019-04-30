Жители региона смогут без труда настроить цифровое ТВ, даже если они этого не умеют. А всё потому что им в этом помогут волонтёры, которые уже сейчас начали проходить специальное обучение на образовательных площадках. Занятия уже прошли в семи муниципальных районах и городе Волжском и Волгограде.

Занятия с добровольцами проводит оператор цифрового эфирного и аналогового теле- и радиовещания Волгоградской области. Участники изучают оборудование, схему подключения и настройки приставок и телевизоров.

Добровольцы смогут выезжать во все населённые пункты. Подключать приставки и настраивать цифровое эфирное телевещание активисты начнут с середины мая. Чтобы стать участником программы и пригласить помощника на дом, жителям необходимо позвонить по телефону «горячей линии»: 8-800-302-66-22. Адресная работа продлится до полного перехода региона на цифровое телевещание.

Отметим, узнать «цифрового» волонтёра можно по специальному отличительному бейджу, который подтверждает его аккредитацию. Кроме того, все добровольцы регионального штаба являются частью волонтёрского корпуса по поэтапному переходу на цифровое эфирное телевещание в РФ. Они в обязательном порядке проходят регистрацию в единой информационной системе «Доброволец России».