В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта, 1 апреля на судоходных водоёмах Волгоградской области открылась навигация.

Судоводителям напоминают, что использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных — после спада паводковых вод до ледостава.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в период навигации действуют следующие ограничения, которые вводятся на весь период и будут действовать до её закрытия:

запрещается заход ниже плотины Волжской ГЭС до створа между входным каналом в р. Ахтубу (левый берег) и границей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда (завод ЖБИ-3, правый берег);

запрещается движение вдоль правого берега р. Волги на участках от высоковольтной линии электропередач завода «Красный Октябрь» до причала элеватора и от створа яра «Насоныч» (3 километра ниже с. Райгород) до Ушаковской воложки. Пересечение маломерными судами судового хода на указанных участках должно производиться на траверзе баз (сооружений) для их стоянок;

запрещается движение от плотины Волжской ГЭС на расстоянии 500 метров вверх по Волгоградскому водохранилищу;

запрещается плавание на акваториях и в районах, объявленных закрытыми;

запрещается движение и эксплуатация маломерных судов на водных объектах на территории Волгоградской области в районах, объявленных закрытыми, а также в запретный период, в том числе для рыболовства;

запрещается движение маломерных судов в межнавигационный период, когда не действуют знаки судоходства и навигационной обстановки.

Также запрещается использование водных лыж, водных мотоциклов (гидроциклов) или аналогичных средств в тёмное время суток, в тумане или других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка.

Во время выхода на водоёмы на маломерном судне строго соблюдайте правила личной безопасности и безопасности своих пассажиров. В случае экстренной ситуации звоните по телефону 101 (для любого оператора мобильной связи).