Во время проведения в Волгограде Крестного хода, который состоится 28 апреля часть улиц Центрального района станут пешеходными. Так, по пути следования колонн с 16:30 до 17:30 будет введён пешеходный режим на следующих улицах: им. Маршала Чуйкова (от ул. Комсомольской до Аллеи Героев), им. Володарского (от ул. им. М Балонина до ул. Мира), Кубанской (от ул. им. Рокоссовского до ул. им. М. Балонина) и Рокоссовского (от пр. им. Маршала Жукова до ул. Ангарской).

Также на период проведения пасхальных мероприятий территория перед строящимся храмом Александра Невского превратится в большую пешеходную зону. Для обеспечения безопасности участников Крестного хода здесь будет временно ограничена стоянка и остановка всего транспорта с 8:00 26 апреля до 22:00 28 апреля 2019 года. Полностью пешеходными площадь и ул. Мира станут в период с 7:00 до 22:00 28 апреля.