Новую торговую галерею, которая появится на улице Новодвинской, уже начали остеклять. Установка стеклянных витрин ведется параллельно с работами по обустройству инженерных систем объекта и подготовке прилегающего участка под дальнейшее благоустройство.

Пешеходное пространство рядом с галереей будет вымощено тротуарной плиткой, для удобства горожан здесь обустроят комфортные зоны отдыха. Проект обновления данной территории разработали сами предприниматели: 17 разрозненных и неприглядных киосков, стоявших здесь больше 10 лет, теперь заменит современный комплекс, рассчитанный на 46 торговых мест.

В помещении будут располагаться торговые залы, подсобные помещения для хранения товаров и инвентаря, санузлы. Торговое пространство будет разделено на несколько зон: в одной горожане смогут приобрести свежий хлеб, мясо, овощи, фрукты и другие продовольственные товары, в другой – посетить парикмахерскую или отремонтировать обувь в специализированной мастерской. Также тут предусмотрены места для продажи цветов и другой непродовольственной продукции.