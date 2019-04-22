В минувшие выходные на мототреке «Максимка» в Советском районе состоялись зрелищные заезды на мотоциклах, квадроциклах и автомобилях. Заезды проходили в рамках уже традиционных соревнований Чемпионата России по кроссу на квадроциклах, этапы Чемпионата и Первенства Южного федерального округа по мотоциклетному кроссу, а также соревнования в рамках Открытого Чемпионата Волгоградской области по автомногоборью.

В соревнованиях принимали участие более ста спортсменов, а зрителей было ещё больше, и не зря тут было на что взглянуть. И даже пыль и грязь не остановили любителей экстремального вида спорта. Помимо зрелищных заездов на мотоциклах и квадроциклах, зрителей ждала развлекательная программа от партнёров мероприятия, а также тест-драйвы квадро- и автотехники.

Подобные соревнования проходят уже не первый год и желающих взглянуть на заезды профессионалов и любителей набирается с каждым разом все больше. Спортсмены не огорчили зрителей и на этот раз, все выступили на высшем уровне и показали на что способны сами и их «железные кони».

