На время майских праздников речной транспорт переходить на усиленный режим работы. Для удобства жителей и гостей региона количество рейсов речных трамваев будет увеличено. Согласно расписанию они начнут курсировать с 30 апреля 2019 года, и сделают более 40 рейсов вместо привычных 20. Такое же количество рейсов они сделают и 8 мая 2019 года.

С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая речные трамваи выполнят рейсы по расписанию выходного дня, т. е. на порядок больше. Дополнят следующие маршруты: «Волгоград – Культбаза», «Волгоград – Островная», «Волгоград – Щучий проран», «Обувная фабрика – о. Сарпинский», «Тулака – о. Сарпинский». С пристани «Руднева» на остров Сарпинский теплоходы будут ходить ежедневно как обычно.