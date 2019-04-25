На время майских праздников речной транспорт переходить на усиленный режим работы. Для удобства жителей и гостей региона количество рейсов речных трамваев будет увеличено. Согласно расписанию они начнут курсировать с 30 апреля 2019 года, и сделают более 40 рейсов вместо привычных 20. Такое же количество рейсов они сделают и 8 мая 2019 года.

С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая речные трамваи выполнят рейсы по расписанию выходного дня, т. е. на порядок больше. Дополнят следующие маршруты: «Волгоград – Культбаза», «Волгоград – Островная», «Волгоград – Щучий проран», «Обувная фабрика – о. Сарпинский», «Тулака – о. Сарпинский». С пристани «Руднева» на остров Сарпинский теплоходы будут ходить ежедневно как обычно.

:-P

апрель, 2019

27апр19:30РекомендуемКонцерт группы Хроники Края19:30 Храм св. НиколаяРубрика:Живая Музыка

28апр19:00РекомендуемКвиз, плиз на тему Гарри Поттера19:00 HARAT'S PUBРубрика:Досуг

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. На время празднования событий 2 февраля общественный транспорт перейдет на усиленный режим работы
  2. BQ-5514L и BQ-5514G: очередное обновление линейки Strike Power
  3. Плановые отключения горячей воды продолжатся в мае и июне