В Кировском районе Волгограде на двух улицах завершаются работы по монтажу новых металлических оцинкованных опор с современными светодиодными светильниками. Сейчас для электроснабжения уличных фонарей по ул. Армавирской и местном проезде улицы 64-ой Армии в границах от ул. Кирова до ул. Зины Маресевой специалисты прокладывают наружный кабель.

Во время работ на этом участке специалисты возвели 50 светодиодных светильников. Гарантийный срок службы таких энергоэкономичных устройств составляет 50 тысяч часов – это примерно в 3 раза больше, чем лампы предыдущего поколения. Еще одна отличительная черта таких светодиодных светильников – способность равномерно рассеивать поток яркого белого света, что улучшает видимость для участников движения и повышает уровень безопасности на дорогах. Уличное освещение в Кировском районе также появится в этом году на ул. Санаторной, Омской и Быстрова – это еще свыше 200 светоточек.

На сегодняшний день уже возвели 28 светоточек на местном проезде ул. 64-ой Армии и 22 светоточки на ул. Армавирской, сейчас тут ведуться работы по натяжке самонесущего изолированного провода. В ближайшее время новая линия освещения будет подключена к общим городским электросетям.

Продолжаются работы по строительству новой линии наружного освещения и на автомобильной дороге по улице Неждановой в Ворошиловском районе. Также здесь в этом году будет комплексно обновлено покрытие проезжей части от въездного знака до ул. Феодосийской с укладкой двух слоев щебеночно-мастичного асфальтобетона.

До конца года новые линии освещения появятся во всех районах города, в том числе на улицах Шурухина, Латошинской, Телефонной, Качалова, Чистоозерной, Московской, Покрышкина, Батумской, Глазкова, Чапаева, Кузнецкой, Котлубанской, Мачтозаводской, Танеева, Довженко и других. Общей сложностью специалисты возведут свыше 1600 светоточек, для ввода в эксплуатацию новых фонарей построят 52 километра электролиний. Проведение таких масштабных работ стало возможным благодаря заключенному в начале 2017 года соглашению между муниципалитетом и ООО «Светосервис – Волгоград». Так, только в прошлом году на территории Волгограда появилось около трех тысяч новых уличных фонарей, а также построено 26 км сетей для ввода еще порядка 800 светоточек. После завершения действия договора все усовершенствованные и вновь построенные объекты останутся в собственности города.