Дачный сезон уже стартовал, и многие владельцы садов и огородов уже думают, где закупиться саженцами деревьев, кустарников и прочей садовой растительностью. Для удобства садоводов-любителей по городу уже начали работать садовые ярмарки.

Так, одна из них расположилась на территории внутреннего дворика Центрального рынка. Здесь волгоградские дачники смогут приобрести по оптимальным ценам саженцы плодово-ягодных деревьев, кустарников, винограда, семена и рассаду цветов самых разных сортов. Работа ярмарки продлится до 15 июня. График работы: с 07:30 до 19:00 ежедневно.

На ярмарке можно прикупить для своего участка саженцы десятков сортов декоративных, хвойных и плодово-ягодных деревьев, выращенные на личных подсобных участках. Это яблоня, слива, груша, клен, липа, рябина, туя, можжевельник и другие. Волгоградские садоводы также предложат покупателям широкий ассортимент ягодных и декоративных кустарников, цветочной рассады и семян.