Волгоградцев приглашают к участию в музейной акции «Солдаты Победы», о старте которой объявил интерактивный музей «Россия — моя история». Музей предлагает жителям региона поделиться семейными фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Портреты воинов-победителей с краткой информацией о человеке принимаются от всех желающих. Изображения предоставляются единой картинкой, содержащей портрет участника Великой Отечественной войны (фото 40-х годов), Ф. И. О., годы жизни, звание, род войск.

Фотопортреты воинов-победителей составят основу одноимённой мультимедийной выставки Интерактивного музея, которая стартует накануне Дня Победы — 5 мая.

Фотографии и информационные материалы можно направлять до 28 апреля 2019 года

на электронную почту [email protected] с пометкой «Солдаты Победы». Подробная информация об акции по ссылке и по телефону 8(8442)97-91-88.