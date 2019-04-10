Жителей города приглашают присоединиться к акции по благоустройству «С чистых улиц до звёзд и обратно», в ходе которой во дворе дома №13 на улице Мира состоится уборка, сопровождаемая культурной программой — выступлением музыкантов, выставкой, экскурсией. Организатором акции выступает Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова.

В мероприятии по благоустройству могут принять участие все желающие, кому не безразличны внешний облик и красота родного города. В программу акции по благоустройству войдет не только уборка, но и выступление музыкантов, фотовыставка, экскурсия, посещение мастерской скульптора и обсуждение идеи присвоить культурному пространству имени «Двор искусств». Мероприятие будет проходить 13 апреля, начало в 11:00.

Дом №13 в 1950-е годы был одним из самых цветущих и красивых на улице Мира. По воспоминаниям старожилов, фотография этого двора с его изумительными клумбами и фонтаном была помещена на обложке журнала «Огонек» как образец коммунальной культуры для всего СССР.