Музей историй чистой воды «Фильтры» и творческая группа «Белое платье» приглашают волгоградцев на БиблиоНочь. Тема нынешней всероссийской акции – «Сценография», а потому артисты помогут нам познакомиться с книгами.

Волгоградцам будут представлены пять раритетных изданий. Серия «Концессии, изменившие мир», «Концессии, изменившие Россию» и «Концессии 21 века. Энергии развития» рассказывает о проектах, которые реализованы и реализуются на основе государственно-частного партнерства в разных странах мира. Это исследование взаимоотношений власти и частной инициативы.

Книги «В поисках реального. Активы и стратегии пенсионных фондов» и «Берега и горизонты. Современные практики управления активами» – не только новая серия, но и новое слово в стилистике деловой литературы. Ритм современной городской жизни не предполагает выделения специального дня для похода в театр или на выставку, а после вернисажа рабочий день может продолжиться. Поэтому рассказ о стратегиях и современной практике управления активами дополняют картины современных художников и философские эссе – о природе случайности, одиночестве на вершинах, о свете далёких звёзд. Искусство в современном мире – это не развлечение, а инструмент познания и коммуникации.

Книги изданы при поддержке управляющей компании «Лидер» и иллюстрированы документами, часть которых публикуются впервые. Купить эти альбомы нельзя, их можно только получить в подарок. Пять книг будут переданы в фонды Волгоградской областной библиотеки им. Горького, и одну из них – «Берега и горизонты» – смогут выиграть участники мероприятия.

Познакомиться с редкими изданиями посетителям БиблиоНочи в библиотеке им. Горького помогут артисты проекта «Белое платье», хорошо знакомого волгоградцам. В мае 2018 г. эта творческая группа показала спектакль, посвященный Черкасовскому движению, а буквально на днях удивила зрителей «Театра в Леднике» читкой пьесы одного из самых востребованных современных драматургов Д. Данилова «Свидетельские показания». «Искусство и деньги. Художественное чтение библиотеки лидера» – новый совместный проект Музея историй чистой воды «Фильтры» и творческой группы «Белое платье».

Музей историй чистой воды «Фильтры» приглашает на БиблиоНочь Культура
фото ООО «Концессии водоснабжения»
Музей историй чистой воды «Фильтры» приглашает на БиблиоНочь Культура
фото ООО «Концессии водоснабжения»
Музей историй чистой воды «Фильтры» приглашает на БиблиоНочь Культура
фото ООО «Концессии водоснабжения»

20 апреля, 21:30, 2-й этаж Волгоградской областной библиотеки им. Горького (ул. Мира, 15).

Познакомиться с книгами можно на сайте «Инвестинфра».

:-P

апрель, 2019

28апр09:00РекомендуемЛегкоатлетический забег «Волгоградский марафон»09:00 Интерактивный музей "Россия - моя история"Рубрика:Спорт

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