Музей историй чистой воды «Фильтры» и творческая группа «Белое платье» приглашают волгоградцев на БиблиоНочь. Тема нынешней всероссийской акции – «Сценография», а потому артисты помогут нам познакомиться с книгами.

Волгоградцам будут представлены пять раритетных изданий. Серия «Концессии, изменившие мир», «Концессии, изменившие Россию» и «Концессии 21 века. Энергии развития» рассказывает о проектах, которые реализованы и реализуются на основе государственно-частного партнерства в разных странах мира. Это исследование взаимоотношений власти и частной инициативы.

Книги «В поисках реального. Активы и стратегии пенсионных фондов» и «Берега и горизонты. Современные практики управления активами» – не только новая серия, но и новое слово в стилистике деловой литературы. Ритм современной городской жизни не предполагает выделения специального дня для похода в театр или на выставку, а после вернисажа рабочий день может продолжиться. Поэтому рассказ о стратегиях и современной практике управления активами дополняют картины современных художников и философские эссе – о природе случайности, одиночестве на вершинах, о свете далёких звёзд. Искусство в современном мире – это не развлечение, а инструмент познания и коммуникации.

Книги изданы при поддержке управляющей компании «Лидер» и иллюстрированы документами, часть которых публикуются впервые. Купить эти альбомы нельзя, их можно только получить в подарок. Пять книг будут переданы в фонды Волгоградской областной библиотеки им. Горького, и одну из них – «Берега и горизонты» – смогут выиграть участники мероприятия.

Познакомиться с редкими изданиями посетителям БиблиоНочи в библиотеке им. Горького помогут артисты проекта «Белое платье», хорошо знакомого волгоградцам. В мае 2018 г. эта творческая группа показала спектакль, посвященный Черкасовскому движению, а буквально на днях удивила зрителей «Театра в Леднике» читкой пьесы одного из самых востребованных современных драматургов Д. Данилова «Свидетельские показания». «Искусство и деньги. Художественное чтение библиотеки лидера» – новый совместный проект Музея историй чистой воды «Фильтры» и творческой группы «Белое платье».

фото ООО «Концессии водоснабжения» фото ООО «Концессии водоснабжения» фото ООО «Концессии водоснабжения»

20 апреля, 21:30, 2-й этаж Волгоградской областной библиотеки им. Горького (ул. Мира, 15).

Познакомиться с книгами можно на сайте «Инвестинфра».