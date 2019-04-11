Волгоградская областная библиотека для молодежи объявляет о Неделе молодежной книги, которая будет проходить с 13 по 20 апреля. В эти весенние дни библиотека приглашает своих молодых читателей стать участниками цикла увлекательных мероприятий, событий и встреч.

Стартует Неделя молодёжной книги 13 апреля в 15:00 на 4-м этаже ТРЦ «Европа Сити Молл» (ориентир – фудкорт), где развернется литературная площадка библиотеки «Вслух. Лауреаты литературных Оскаров». Все желающие приглашаются принять участие в чтении вслух отрывков из книг современных авторов.

14 апреля в 15:00 юных гостей Библиотеки для молодёжи ждет очередная встреча в английском клубе «Myths and Legends». Все любят мифы и легенды, но как же заманчиво и необычно они звучат на английском языке! У участников будет шанс повысить свои знания иностранного языка, проникнуться волшебной атмосферой древних преданий, пообщаться на английском языке и интересно провести время.

С 16 по 20 апреля в библиотеке будет проходить онлайн-акция «Литературный шанс», которая вовлечет участников в разрешение визуальной литературной головоломки. Каждый из участников, разгадавших набор образов и знаков, получит шанс стать обладателем одной из прекрасных книг. Подведение итогов и награждение победителей состоится 20 апреля в рамках всероссийской акции «БиблиоНочь».

17 апреля в 11:50 состоится квест игра «Мистификатор №1» к 160-летию Артура Конан Дойла, создателя гениального сыщика Шерлока Холмса, эксцентричного профессора Челленджера, бравого кавалерийского офицера Жерара. Участникам квест-игры предстоит провести ряд следственных мероприятий: находить и анализировать улики, сопоставлять факты, расшифровать таинственную переписку, выстроить цепочку событий.

18 апреля в 11:50 библиотека приглашает своих молодых читателей посетить интеллектуальное казино «СкукиНет». Интеллектуальное казино – это место, где каждый может заработать деньги собственным умом. Деньги в интеллектуальном казино в ходу особые – это банкноты достоинством в один «ум».

19 апреля в 16:00 начнётся версус-акция «Электронная книга против бумажной». Волгоградская библиотека для молодёжи приглашает всех любителей чтения обсудить в формате дискуссии вопрос о том, в каком виде книги должны войти в будущее – в бумажном или в электронном.

Кульминацией Недели молодёжной книги станет ежегодная всероссийская акция «БиблиоНочь», которая пройдет в библиотеке для молодежи 20 апреля. Тема 2019 года – «Вся жизнь – театр».

Справки по тел. 8(8442)94-45-44.