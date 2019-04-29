В регионе началась обработка лесов от насекомых-вредителей. В этом году планируется обработать 8,6 тысячи гектаров леса. Мероприятия по защите зелёных насаждений будут проведены на территории восьми лесничеств Волгоградской области.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, результаты обследования показали, что в этом году обработка леса на 568 гектарах не требуется в связи со снижением численности вредителя после зимовки. Другие территории будут обрабатывать с помощью препаратов наиболее эффективных для уничтожения пилильщика соснового рыжего, пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, шелкопряда соснового, дубовой зелёной листовёртки и пяденицы зимней.

На тех лесных территориях, где запланирована обработка, вводится ограничение пребывания граждан. Согласно приказу облкомприроды жителям рекомендуется воздержаться от посещения участков, расположенных в Старополтавском лесничестве, в период с 25 апреля по 20 мая, в Михайловском, Ольховском, Подтелковском, Быковском и Среднеахтубинском лесничествах — с 30 апреля по 20 мая, в Иловлинском и Калачевском — с 20 мая по 9 июня текущего года.

В период проведения санитарных мероприятий не рекомендуется сбор грибов, ягод, выпас сельскохозяйственных животных. Для информирования населения о нежелательности посещения лесов устанавливаются предупредительные аншлаги в местах проведения работ, а также с помощью шлагбаумов перекрываются дороги, проходящие через лесные участки, подлежащие обработке.

Отметим, что своевременно и качественно проведённые мероприятия по защите лесов способствуют предотвращению распространения опасных насекомых-вредителей леса, повышению устойчивости насаждений, а также улучшают их защитные и экологические функции.