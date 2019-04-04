Волгоградцев приглашают присоединиться к легкоатлетическому забегу «Волгоград марафон», который пройдет уже в 31-й раз. Участниками марафона могут стать как взрослые, так и дети. Детский забег состоится 27 апреля, его участникам предстоит преодолеть дистанцию в 1 км. Каждый ребенок получит стартовый набор с подарками от партнеров, фирменную футболку и медаль забега на финише.

Старт детскому соревнованию будет дан в 15:00 возле музея «Россия — Моя история», дистанция пройдет по Набережной 62-й Армии. В день состязаний юных участников также ждет шоу-программа, площадки по аквагриму, аниматоры. Как отмечают организаторы марафона, для юных легкоатлетов участие в соревнованиях — отличная возможность испытать свои силы, при этом каждый ребенок сможет почувствовать себя победителем.

Напомним, легкоатлетический забег «Волгоград марафон» состоится 26-28 апреля 2019. В этом году спортсменам будут предложены 4 дистанции протяженностью 42 км, 21 км, 10 км и 5 км. Все они пройдут по Набережной 62-й Армии, старт и финиш состоятся возле интерактивного парка “Россия — Моя история”, а развороты — возле стадиона “Волгоград Арена” и жилого комплекса «Волжские паруса». Соревнования по основным дистанциям пройдут 28 апреля, с 9:00 до 15:00. Участниками марафона в разные годы выступали известные российские и иностранные спортсмены, мастера спорта, чемпионы России по бегу. В настоящий момент заявки на участие подали почти 500 любителей бега из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Самары, Саратова, Воронежа, Омска, Перми, Ялты, Кемерово, Уфы, Тамбова, Пензы, и других городов России. Регистрация участников открыта на сайте до 8 апреля 2019 года.