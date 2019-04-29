30 апреля у вас есть шанс одними из первых увидеть новую экспозицию краеведческого музея — «Путешествие в страну сказок». Это вторая из цикла выставок «Весь мир – театр», посвящённых Году театра в России. Экспозиция представит два театра – Волгоградский областной театр кукол, который два года назад отметил 80 лет сценической деятельности, и театр кукол «Колобок», который в конце 2019 г. будет праздновать своё 20-летие.

На выставке будет представлен личный материал первого руководителя Сталинградского театра кукол А. А. Хмелева, старейших артистов Л. И. Люй-Чан, А. А. Арнольдова, Н. В. Шубина, нынешнего директора А. А. Николаенко, руководителя театра «Колобок» Н. И. Голубевой. Это фотографии, афиши, документы, реквизит, а также самые разные куклы – тростевые, марионетки, деревянные и ростовые.

Экспозиция расположена в здании пр. Ленина, 7. Открытие в 12:00. Вход свободный.