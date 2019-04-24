25 апреля в Волгограде состоится акция посадки берёзки у памятника Маргарите Агашиной, которую проведёт Волгоградский областной краеведческий музей. Акция посвящена 95-летию знаменитой волгоградской поэтессы.

Холодной зимой большая берёза, высаженная много лет назад в Агашинском сквере, погибла от морозов. Поэтому было решено посадить новое дерево.

25 апреля на том же месте будет высажено новое дерево, которое украсит сквер. Честь посадить берёзу будет представлена финалистам литературных чтений, проведённых музеем в рамках торжественных мероприятий, посвящённых юбилею Агашиной «А я счастливая жила…».

В этот день у памятника будут звучать стихи и песни на стихи поэтессы. Начало в 12:00.