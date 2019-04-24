Работа в «ИНКОМ-Недвижимость» — это не только достойный заработок, но еще и комфортные условия труда. В компании развита корпоративная культура, благодаря которой новички быстрее адаптируются в коллективе, получают все необходимые для успешного старта знания и навыки от более опытных коллег.

Преимущества работы риэлтором в «ИНКОМ-Недвижимость»

Ничто так не поднимает боевой дух и не настраивает на работу, как здоровые отношения в коллективе. Когда между коллегами царят взаимопонимание и взаимоуважение, а руководитель играет роль наставника, работа риэлтором превращается в удовольствие, приносящее деньги. А ведь это — то, о чем вы мечтаете, не так ли?

Для своих сотрудников наша компания регулярно проводит выездные мероприятия. Мы приурочиваем их к праздникам: 8 марта, 23 февраля, масленице, Новому году, Дню весны и труда, дням рождения офисов. Совместное времяпрепровождение вне офисных стен помогает укрепить командный дух, способствует выстраиванию доверительных профессиональных отношений. К тому же смена обстановки позволяет отвлечься и даже взглянуть на некоторые сложные вопросы с иной стороны, что часто бывает полезно в работе.

Другие важные плюсы для сотрудников

Среди тех бонусов, которые получают сотрудники агентства «ИНКОМ-Недвижимость», нужно также отметить:

Возможность работать рядом с домом. В Москве у компании большая сеть офисов в разных районах, все они расположены недалеко от станций метро.

Гибкий корпоративный пакет: возможность оформления полиса ДМС, абонемента в фитнес-зал.

Забота о детях сотрудников компании. Проведение детских праздников, вручение подарков детям из многодетных семей.

Бесплатное многоуровневое обучение в Учебном центре компании.

Возможность получения удостоверения «Эксперт по недвижимости» государственного образца.

Большой выбор отраслей специализации: вторичная, первичная, загородная, коммерческая недвижимость, аренда. Каждый специалист может выбирать наиболее интересное для себя направление рабочей деятельности.

Риэлторы компании получают возможность пользоваться ее собственной, весьма обширной, базой объектов недвижимости. У каждого специалиста есть все необходимое для профессионального роста, а опытные коллеги всегда готовы прийти на помощь.

Так как рынок недвижимости столицы постоянно растет, вакансии в компании появляются регулярно. И если вы решили изменить сферу деятельности или же продолжить свое развитие в профессии риэлтора, у вас есть реальный шанс стать частью команды одного из лучших агентств Москвы.