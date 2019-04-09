Сотрудники ООО «Концессии водоснабжения» совместно с представителями пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Волгоградской области проводят плановое весеннее обследование пожарных гидрантов.

Ежедневно работники ООО «Концессии водоснабжения» вместе с представителями пожарных частей, расположенных на территории Волгограда, проводят обследование пожарных гидрантов. Это специальные приспособления, позволяющие пожарным автомобилям забирать воду для тушения пожара непосредственно из городского водопровода. Всего на территории города насчитывается 3822 гидранта. Они установлены в колодцах водопровода непосредственно на магистралях и позволяют в случае необходимости в считанные минуты подключить пожарный автомобиль к источнику водоснабжения.

Во время весенней ревизии бригады «Концессий водоснабжения» и пожарные проверяют наличие указателя пожарного гидранта, место его нахождения. Затем на гидрант устанавливают пожарную колонку, проверяют их совместимость, удобство присоединения пожарных рукавов, очищают устройство, проверяют подачу воды и осматривают пути подъезда. В случае необходимости гидрант ремонтируется или меняется на новый. Также обновляют и таблички, указывающие их место нахождения.

Напомним, с 1 апреля на территории Волгоградской области начался пожароопасный сезон. Он продлится до 31 октября.