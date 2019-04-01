С 1 апреля прием юридических лиц, предпринимателей и организаций осуществляется в здании «Концессий водоснабжения» на ул. Пархоменко, 47а, в Центральном районе не только по вопросам холодного водоснабжения и водоотведения, но и по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Еще проще взаимодействовать с «Концессиями» и физическим лицам — жителям достаточно обратиться на районные участки по работе с населением ИВЦ.

Потребителям становится гораздо удобнее решать вопросы с ресурсоснабжающими организациями. В первую очередь это касается юридических лиц.

С 1 апреля служба сбыта ООО «Концессии теплоснабжения» прекращает прием юрлиц в офисе на ул. Липецкой, 5, в Ворошиловском районе. Вместо этого обслуживание организаций и предпринимателей по всем сбытовым вопросам как в части холодной воды, водоотведения, так и по горячей воде, теплу теперь осуществляется в одном месте — в здании «Концессий водоснабжения» по адресу: ул. Пархоменко, 47а, в Центральном районе. Здесь коммерсанты могут заключить, изменить, расторгнуть договоры с РСО; оплатить коммунальные услуги ХВС и водоотведения, а с 8 апреля – также оплатить услуги ГВС и теплоснабжения.

В свою очередь жителям многоквартирных домов взаимодействовать с «Концессиями» сегодня даже проще, чем юридическим лицам. Горожанам вообще не приходится далеко ходить, достаточно обратиться на ближайший расчетный участок по работе с населением информационно-вычислительного центра. Специалисты ИВЦ консультируют горожан по вопросам:

— начисления платы за коммунальные услуги, предоставляемые РСО;

— задолженности за тепловую энергию, холодную, горячую воду, водоотведение;

— заключения прямых договоров;

— установки индивидуальных и общедомовых приборов учета.

Адреса и телефоны районных участков ИВЦ указаны в платежных документах.

Обращаем внимание, что канцелярия ООО «Концессии теплоснабжения» с 1 апреля также осуществляет прием и регистрацию документов в здании на ул. Пархоменко, 47а.

Когда все вопросы с РСО можно решить в одном месте, это существенно облегчает жизнь и бизнесменам, и жителям, позволяет сэкономить время потребителей, а что гораздо важнее — повысить качество их обслуживания.