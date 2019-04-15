12 апреля в Волгограде завершился отопительный период 2018 – 2019 гг. Теперь на объектах теплоснабжения города стартуют плановые ремонты. В ходе профилактических работ специалисты энергорайонов «Концессий теплоснабжения» проведут гидравлические испытания трубопроводов, а также отремонтируют основное оборудование в котельных и центральных тепловых пунктах.

Плановые предупредительные ремонты ежегодно проводятся на объектах теплоснабжения во всех городах страны для того, чтобы подготовить тепловое хозяйство к зимнему периоду.

Первоочередное мероприятие, которое осуществляют специалисты энергорайонов «Концессий теплоснабжения», — гидравлические испытания трубопроводов. Гидроиспытания заключаются в том, что сети испытывают на прочность под высоким давлением.

Параллельно проводится профилактика оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах. Здесь рабочие проверяют контрольно-измерительные приборы и автоматику, чистят теплообменники, котловые коллекторы и барабаны. Также выполняется ревизия арматуры, чистка и ремонт деаэраторов, благодаря которым из воды удаляются газовые примеси, проверка сигнализаторов загазованности — приборов, улавливающих наличие в воздухе внутри котельных молекул метана и угарного газа. Напомним, в прошлом году в ходе плановых ремонтов рабочие тепловых сетей обновили 18 тысяч единиц оборудования в котельных и ЦТП, включая котлы, электрику, автоматику, манометры.

На время профилактических работ горячее водоснабжение будет приостанавливаться. Ограничение ГВС — вынужденная мера. Тепловые сети в любом городе устроены так, что проводить их ремонт, пока трубы заполнены кипятком, невозможно. Тем не менее, в Волгограде, там, где есть техническая возможность, специалисты переключат потребителей на другие источники, что позволит части абонентов избежать перерывов в подаче горячей воды.

Ознакомиться с графиком отключений ГВС в многоквартирных домах можно на сайте ООО «Концессии теплоснабжения» https://teplovolgograd.ru/ в разделе «Потребителям».