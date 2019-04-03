Сообщение о засоре поступило еще в понедельник, 1 апреля. К месту засора сразу же отправилась аварийная бригада «Концессий водоснабжения». Забился самотечный канализационный коллектор диаметром 800 миллиметров, проходящий на глубине шести метров.

Попытки пробить засор при помощи специальных каналопромывочных автомобилей, подающих в коллекторы воду под высоким давлением, не увенчались успехом. Тогда было принято решено перекрыть часть коллектора, где образовался засор, и чистить камеру и коллектор вручную.

После того, как часть канализационной магистрали была затампонирована при помощи пневмозаглушки, а из колодца откачана жидкость, на дно канализационной камеры спустился слесарь и начал разбирать многометровый засор.

Вскоре удалось «докопаться» и до причины засора – двух больших бетонных блоков, которые кто-то выбросил прямо в канализационный люк. Стоки смыли блоки ниже по течению, они застряли в коллекторе и начали обрастать всем тем, что волгоградцы смывают в унитаз, в том числе содержимым цветочных горшков, тряпками, салфетками, ватными палочками и прочим мусором. Также из недр канализации подняли несколько чайных ложек, огромное количество разносортного пластика, пучки проводов и даже деталь от газовой плиты.

На то, чтобы полностью прочистить засор, у коммунальщиков ушли сутки. Сейчас работа коллектора полностью восстановлена. Весь извлеченный из коллектора мусор убран, проведены мероприятия по дезинфекции территории.

На протяжении полутора суток жителям близлежащих домов и учащимся гимназии приходилось терпеть последствия засора. Этого можно было бы избежать, если бы соблюдались простые правила пользования канализацией.

Необходимо помнить, что в унитаз нельзя выбрасывать хозяйственно-бытовой мусор, предметы личной гигиены, пакеты, стекло и пластик. В мусоропровод, а не в унитаз, следует отправлять и остатки еды, кости, жирные соусы и масла.

А сброс в канализацию строительного мусора и камней абсолютно недопустим! Это неизбежно будет приводить к порче канализационных коллекторов и, как следствие, к трудноустранимым засорам.

Водоканал напоминает: канализация предназначена исключительно для жидких бытовых отходов, а для всего остального есть мусорное ведро.

Коммунальщики устранили крупный засор канализации Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»

Коммунальщики устранили крупный засор канализации Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»
Коммунальщики устранили крупный засор канализации Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»
Коммунальщики устранили крупный засор канализации Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»
Коммунальщики устранили крупный засор канализации Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»
Коммунальщики устранили крупный засор канализации Общество
Коммунальщики устранили крупный засор канализации Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»
:-P

апрель, 2019

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