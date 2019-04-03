Сообщение о засоре поступило еще в понедельник, 1 апреля. К месту засора сразу же отправилась аварийная бригада «Концессий водоснабжения». Забился самотечный канализационный коллектор диаметром 800 миллиметров, проходящий на глубине шести метров.

Попытки пробить засор при помощи специальных каналопромывочных автомобилей, подающих в коллекторы воду под высоким давлением, не увенчались успехом. Тогда было принято решено перекрыть часть коллектора, где образовался засор, и чистить камеру и коллектор вручную.

После того, как часть канализационной магистрали была затампонирована при помощи пневмозаглушки, а из колодца откачана жидкость, на дно канализационной камеры спустился слесарь и начал разбирать многометровый засор.

Вскоре удалось «докопаться» и до причины засора – двух больших бетонных блоков, которые кто-то выбросил прямо в канализационный люк. Стоки смыли блоки ниже по течению, они застряли в коллекторе и начали обрастать всем тем, что волгоградцы смывают в унитаз, в том числе содержимым цветочных горшков, тряпками, салфетками, ватными палочками и прочим мусором. Также из недр канализации подняли несколько чайных ложек, огромное количество разносортного пластика, пучки проводов и даже деталь от газовой плиты.

На то, чтобы полностью прочистить засор, у коммунальщиков ушли сутки. Сейчас работа коллектора полностью восстановлена. Весь извлеченный из коллектора мусор убран, проведены мероприятия по дезинфекции территории.

На протяжении полутора суток жителям близлежащих домов и учащимся гимназии приходилось терпеть последствия засора. Этого можно было бы избежать, если бы соблюдались простые правила пользования канализацией.

Необходимо помнить, что в унитаз нельзя выбрасывать хозяйственно-бытовой мусор, предметы личной гигиены, пакеты, стекло и пластик. В мусоропровод, а не в унитаз, следует отправлять и остатки еды, кости, жирные соусы и масла.

А сброс в канализацию строительного мусора и камней абсолютно недопустим! Это неизбежно будет приводить к порче канализационных коллекторов и, как следствие, к трудноустранимым засорам.

Водоканал напоминает: канализация предназначена исключительно для жидких бытовых отходов, а для всего остального есть мусорное ведро.