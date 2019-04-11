На водных маршрутах по запросам пассажиров было увеличено количество рейсов. Так, начиная с 11 апреля по четвергам на маршрутах «Тулака-Сарпинский» и «Обувная фабрика-Сарпинский» организованы еще по четыре выхода теплоходов. Всего в расписание движения судов на 2019 год на двух направлениях добавлены по 108 рейсов, общее количество выходов теплоходов в неделю выросло с 32 до 40.

Речной транспорт от пристаней «Тулака» и «Обувная фабрика» заработал с 5 апреля. С учетом дополнительных рейсов суда выходят в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. На каждом направлении предусмотрены 4 рейса в день.

Продолжают действовать и дополнительные рейсы на самом востребованном речном маршруте «Волгоград — Щучий проран — Культбаза». С ростом пассажиропотока там увеличилось и количество выходов теплоходов — с 16 до 40 в неделю.

Всего же с начала весенней навигации начали работу 4 направления до Сарпинского, также продолжил работу маршрут «Руднева — Сарпинский».