Уже совсем скоро Волгоград будет отмечать 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события запланировано проведение более 120 мероприятий. Среди них – традиционные парад на площади Павших борцов и шествие «Бессмертного полка», а также театрализованные постановки, праздничные концерты и фестивали, акции, квест-игры, выставки, спортивные праздники и эстафеты.

Так, 9 Мая на главной площади города в 10:00 начнётся парад частей территориального Волгоградского гарнизона, УФСИН, ГУ МЧС России по Волгоградской области, воспитанников Волгоградской академии МВД, Волгоградского кадетского (казачьего) корпуса им. К.И.Недорубова, Волгоградского регионального военно-патриотического движения «Юнармия». Репетиции парада пройдут в Волгограде 2, 4 и 7 мая.

Акция «Бессмертный полк» начнётся в 12:00. Тысячи волгоградцев пронесут портреты родственников-фронтовиков по проспекту им. В.И.Ленина от Дома Павлова до Мамаева кургана.

9 Мая на верхней террасе набережной им. 62-й Армии пройдёт большая праздничная программа. В 11:00 её откроет концерт «Дети мира и дети войны» с участием лауреатов и победителей международных, Всероссийских конкурсов и фестивалей, а также с участием ветеранских хоров Волгограда. В 14:00 праздничный марафон подхватят лучшие творческие коллективы и исполнители национальных общественных объединений Волгограда с программой «Победа – одна на всех!». В 15:30 здесь же начнётся литературно-музыкальная программа «Искусство о Победе», где песни и стихи о Великой Отечественной войне будут исполнять артисты МУК «Волгоградконцерт». Завершит праздничную программу на верхней террасе набережной им. 62-й Армии концертная программа «Виват, Волгоград!», которую для волгоградцев и гостей города подготовили Волгоградский духовой оркестр, артисты Волгоградского музыкального и молодёжного театров.

В День Победы в Волгограде оживут скульптуры мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Живые статуи можно будет увидеть на Верхней террасе Набережной им. 62-й Армии у фонтана «Искусство» с 11:00 до 17:00.

В 12:00 в парковой зоне Аллеи Героев начнётся историческая реконструкция «Победное прошлое – гордость будущего!» с участием 30-ти реконструкторов в форме разных родов войск времён Великой Отечественной войны. На праздничной площадке будут показаны сразу несколько эпизодов реконструкции: «Командирский блиндаж», «Полевая почта», «Полевая медицина», «Агит-площадка». Здесь же состоится выставка военной техники и выступление творческих коллективов. Волгоградцы и гости города смогут угоститься солдатской кашей и чаем от военно-полевой кухни.

В 19:00 на территории интерактивного музея «Россия – моя история» начнётся праздничный концерт, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Завершится вечер в 22:00 праздничным фейерверком.