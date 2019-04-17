В Волгограде устанавливают «умные» видеодомофоны — это устройства нового поколения, которые позволяют открывать дверь через приложение для смартфона и наблюдать за обстановкой на улице, находясь где угодно. В мобильном приложении доступен семидневный видеоархив, благодаря которому можно узнать, кто приходил к вам на неделе.

Мы решили пофантазировать и собрали бытовые ситуации, в которых «умный» домофон выручит волгоградцев.

1. Вы принимаете ванну, и вдруг раздается звонок домофона

Как делать не нужно:



Вы судорожно пытаетесь вытереться полотенцем, одновременно запрыгивая мокрыми пятками в тапочки, и бежите к трубке домофона, оставляя по квартире мокрые следы. Тот, кто звонил, вероятнее всего, к тому времени уже уйдет.

Как правильно:



Звонок с домофона поступает на мобильное приложение. Брать в руки мобильный телефон, находясь в ванной, наполненной водой, не стоит — в целях безопасности. Лучше переместиться на коврик. И время сэкономлено, и луж на пути из ванной к домофону удалось избежать. Даже если таинственный визитер уже ушел, всегда можно узнать, кто это был, посмотрев видеоархив.

2. Хотите все держать под контролем, даже в отпуске

Как делать не нужно:



Вы отдыхаете на пляже, потягивая коктейль под шум прибоя, а в голове возникает мысль, как там моя квартира, а впечатлительный мозг уже рисует в голове картины того, как вашим отсутствием могут воспользоваться мошенники.

Как правильно:



Вы просто наслаждаетесь отпуском. Где бы вы территориально ни находились, мобильное приложение перенаправит звонок с домофона на мобильный телефон. Главное, чтобы был доступ в интернет. Если перед дверью стоит подозрительный незнакомец, то спокойно отвечаете ему и не подаете вида, что вы за тысячи километров от дома. Все, вы великолепны!

Можно и вовсе на время отдыха перепоручить функцию контроля друзьям или родным. Достаточно перед отъездом предоставить им доступ в приложение. Следить можно не только за непрошеными гостями, но и, к примеру, за личным авто, которое стоит во дворе и попадает в обзор камеры домофона.

3. Ранним воскресным утром ваш сон прерывает неожиданный визит

Как делать не нужно:



Услышав звонок, какое-то время вы все еще думаете, что происходящее – сон. Спустя мгновение наступает осознание реальности, и вы открываете глаза. Еще несколько секунд уходит на то, чтобы уговорить себя вылезти из-под одеяла (особенно сложно удается в осенне-зимний период). При любом раскладе, вы – в минусе. Либо испортитесебе настроение необходимостью покинуть теплую постель, либо так и не узнаете, кто же приходил в такую рань еще и в воскресенье.

Как правильно:

Мобильное приложение избавит вас от лишних телодвижений. Ответить на звонок, поговорить с гостем, открыть дверь можно прямо со смартфона. Единственный нюанс – чтобы впустить гостя в квартиру, покинуть теплое местечко все же придется.

Если же вы ни при каких условиях не хотите, чтобы ваш сон был потревожен, достаточно просто отключить звук приложения. А после, при желании, посмотреть архив.

4. В домофон звонят, а у вас вот-вот поднимется кофе в турке

Как делать не нужно:



Идеальный напиток готовится в турке на минимальном огне. Этот почти медитативный процесс не терпит никакой спешки. Любое неверное движение может испортить вкусовые ощущения либо стать причиной внепланового мытья плиты. Бросать напиток на плите или прерывать приготовление — не вариант.

Как правильно:



Потребуется пара секунд, чтобы открыть дверь через смартфон, который всегда под рукой. А вы, не отрываясь, получите тот самый долгожданный однородный напиток потрясающего качества, которым сможете угостить уже поднимающегося к вам гостя.

5. Вы или кто-то из домашних потеряли ключи от подъезда

Как делать не нужно:



Все бы ничего, если на улице теплая погода. Можно попробовать позвонить соседям либо дождаться, пока кто-то будет заходить или выходить. А вот в сорокаградусный мороз это плохая идея, особенно, если ключи забыл ребенок.

Как правильно:

Открыть входную дверь через приложение можно как дистанционно, так и самому себе, находясь перед подъездом. Проблему с потерей ключей от квартиры это, конечно, не исключит, но заняться ее решением, по крайней мере, можно будет в тепле.

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