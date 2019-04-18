В четвёртый раз в регионе проходить фестиваль детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотая палитра», в рамках которого юные художники представляют свои работы широкой публике. Этот год не станет исключением и уже 25 апреля в 14:00 в Волгоградской областной детской художественной галерее откроется итоговая выставка фестиваля, где можно будет увидеть работы учащихся детских школ искусств Быковского, Николаевского и Палласовского районов Волгоградской области.

За годы проведения фестиваля участниками становились коллективы художественных школ и школ искусств Волгограда, Котельниковского, Октябрьского, Светлоярского, Городищенского, Дубовского, Фроловского, Ольховского и Камышинского районов Волгоградской области. Популярность проекта продолжает расти. В IV фестивале «Золотая палитра» принимают участие дети и подростки детских школ искусств Быковского, Николаевского и Палласовского районов Волгоградской области, которые под руководством своих педагогов делают первые шаги в художественном творчестве.

Задача фестиваля — показать творческие достижения в сфере художественного образования и эстетического развития юного поколения, дополнив его творческими встречами, культурными событиями, выставочными проектами, которые проходят в рамках «Золотой палитры». Традиционным итогом фестиваля является выставка лучших работ юных художников. В день открытия выставки участники фестиваля посетят интерактивный музей «Россия — моя история», посмотрят выступление театров мод «Контраст» ДШИ г. Николаевска и «Плетеница» ДШИ р. п. Быково.

Итоговая выставка IV областного фестиваля детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотая палитра» продлится до 25 мая 2019 г. в Волгоградской областной детской художественной галерее по адресу: ул. Советская 26.