Инвестиции в волгоградский водоканал приносят хорошие результаты. Благодаря обновлению изношенных водопроводных сетей на городском водопроводе снизились как аварийность, так и потери чистой питьевой воды.

Работы по обновлению сетей ведутся во всех районах Волгограда на постоянной основе. Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлено уже свыше 200 километров сетей водоснабжения.

В первую очередь обновлялись самые крупные сети с высоким уровнем износа, снабжающие водой тысячи или десятки тысяч абонентов. По мере стабилизации обстановки внимание начали уделять и небольшим внутриквартальным участкам, требующим обновления. Так, вчера в Тракторозаводском районе на улице Борьбы был обновлен еще один ветхий участок водовода, снабжающий питьевой водой шесть многоквартирных домов, и теперь около 300 жителей будут получать питьевую воду в безаварийном режиме.

Жители помнят, какие неудобства им приходилось терпеть из-за огромного количества рассредоточенных по всему городу крупных водопроводных строек. Результаты инвестиций в водопроводные сети показывают, что люди терпели не зря. Хотя новые трубопроводы – это не единственный фактор, который привел к улучшениям. Этому способствовали и модернизация насосных станций, и обновление оборудования на водоочистных сооружениях, и активная борьба с нелегальными потребителями ресурсов, и установка приборов учета воды, и конечно же, цифровизация сетей и объектов водоканала.

За период действия концессионного соглашения по воде (2015-2018 гг.) аварийность на сетях водопровода снизилась на 26,5%. Ранее, до прихода инвестора, аварийность ежегодно росла. В 2013 году было зарегистрировано 5344 аварии, в 2014 – 5419, в 2015 – уже 5882 аварии. Катастрофический износ сетей неотвратимо брал свое. Именно поэтому было принято решение о необходимости интенсивного строительства новых сетей. Эффекты появились уже на следующий год, и трехлетняя статистика подтверждает, что это не было случайным совпадением. В 2016 году аварийность упала до 5022 аварий в год. За 2017 – 4557 аварий, за 2018 год – уже 4321 авария за год, и эта тенденция на снижение продолжается. Первые так называемые «сухие сутки» в январе 2016 года, когда не произошло ни одной аварии, стали в водоканале праздничным событием. Сейчас этому уже никто не удивляется.

Обновление сетей и уменьшение аварийности закономерно привели к снижению потерь воды в сетях в 2 раза. До прихода концессий потери воды также стабильно росли из года в год: 2013 год водоканал терял 31% всей поднятой из Волги и уже очищенной воды, в 2014 году – 38,7%. Улучшения стали заметны уже с первого года работы «Концессий водоснабжения»: в 2015 году потери составляли 34,9%, в 2016 году – 28,8%, в 2017 году – 25%, в 2018 году – уже 18,6%.

Позитивные изменения в работе водоканала приводят не только к росту бесперебойной подачи воды и комфорту для потребителей. Снижение потерь воды благоприятно сказывается и на экологии региона. Бережное отношение к природным ресурсам, снижение негативного воздействия на окружающую среду является одной из приоритетных задач компании. При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.