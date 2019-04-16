12 апреля в Волгограде завершился отопительный сезон 2018-2019 гг. Сразу после этого на объектах теплоснабжения города стартовали плановые ремонты. В ходе профилактических работ специалисты энергорайонов «Концессий теплоснабжения» проведут гидравлические испытания трубопроводов, а также отремонтируют основное оборудование в котельных и центральных тепловых пунктах.
Традиционно в связи с проведением гидроиспытаний у ряда потребителей на 1 — 3 дня прекращается подача горячей воды. Также на время планово-предупредительных ремонтов в котельных горячее водоснабжение ограничивается на две недели. За то время, пока у жителей отсутствует горячая вода, работники теплового хозяйства в остановленных котельных меняют изношенные узлы и агрегаты, чистят котлы и газовые горелки, ремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проводят ревизию всей электрической части и при необходимости — меняют вышедшие из строя детали. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. К остановке котельных приурочены и ремонты, реконструкция тепловых сетей.
А теперь смотрим когда, где и на какой срок будет отключена горячая вода. График на апрель 2019 года:
С 16 по 18 апреля
- ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;
- ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;
- ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;
- ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- ул. Мясникова, 2, 8, 16;
- ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;
- ул. Н. В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;
- ул. Кастерина, 2, 4, 6;
- ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;
- ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
С 16 по 17 апреля
- ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а;
- ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;
- ул. Пельше, 9, 11, 13, 15 ;
- ул. Таращанцев, 55, 61, 63;
- ул. Титова, 20а.
С 23 по 25 апреля
- ул. Аэрофлотская, 62;
- ул. Бажова, 7, 9;
- ул. Еременко, 35;
- ул. Качалова, 48, 52;
- пр-т Металлургов, 72, 74, 76, 78;
- ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31;
- ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
- ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28;
- ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68.
С 16 по 18 апреля
- б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72;
- ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19;
- ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112;
- ул. Московская, 5а, 6а;
- ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54;
- ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26.
С 23 по 24 апреля
- ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10;
- ул. Буханцева, 36, 38, 42;
- ул. Кузнецкая, 67, 71, 73.
С 17 по 30 апреля
- Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- пер. Тепличный, 308, 309.
С 16 по 19 апреля
- ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43;
- ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28;
- ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 30, 32, 41;
- ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10;
- ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15;
- ул. Светлоярская, 46;
- ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19;
- ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- ул. Вучетича, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24;
- ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а;
- ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а;
- ул. Голубева, 1а, 3;
- ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65;
- пр-т Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26;
- ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31;
- ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16;
- пр-т Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
- ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105;
- пр-т Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55;
- ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а;
- ул. Я. Коласа, 24;
- ул. Моцарта, 17а;
- ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;
- ул. 40 лет ВЛКСМ, 17а;
- ул. Копецкого, 1а, 10;
- ул. Мачтозаводская, 122, 124;
- ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14;
- ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9;
- ул. 2-я Динамовская, 6а, 7.
17 апреля
- ул. Колесная, 84;
- ул. Куйбышева, 51, 53, 59, 59, 87;
- ул. Куйбышева, 47, 47а, 49.
18 апреля
- пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
С 22 по 23 апреля
- ул. Алийская, 16, 18;
- ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55;
- ул. Сидорова, 3;
- ул. Судостроительная, 39, 43, 45;
- ул. Электростальская, 11.
23 апреля
- ул. Лазоревая, 187, 193;
- ул. Луговая, 142;
- ул. Минская, 218, 222, 226;
- ул. Фролова, 4.
С 23 по 25 апреля
- б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;
- ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;
- пр-т Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;
- ул. Доценко, 35а;
- ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;
- ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;
- ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;
- ул. Тельмана, 14, 19.
24 апреля
- ул. Донченко, 70.
С 29 по 30 апреля
- ул. Водников, 12а;
- ул. Черепановых, 3.