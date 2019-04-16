12 апреля в Волгограде завершился отопительный сезон 2018-2019 гг. Сразу после этого на объектах теплоснабжения города стартовали плановые ремонты. В ходе профилактических работ специалисты энергорайонов «Концессий теплоснабжения» проведут гидравлические испытания трубопроводов, а также отремонтируют основное оборудование в котельных и центральных тепловых пунктах.

Традиционно в связи с проведением гидроиспытаний у ряда потребителей на 1 — 3 дня прекращается подача горячей воды. Также на время планово-предупредительных ремонтов в котельных горячее водоснабжение ограничивается на две недели. За то время, пока у жителей отсутствует горячая вода, работники теплового хозяйства в остановленных котельных меняют изношенные узлы и агрегаты, чистят котлы и газовые горелки, ремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проводят ревизию всей электрической части и при необходимости — меняют вышедшие из строя детали. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. К остановке котельных приурочены и ремонты, реконструкция тепловых сетей.

А теперь смотрим когда, где и на какой срок будет отключена горячая вода. График на апрель 2019 года: