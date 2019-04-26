В день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград-Арена», который состоится 28 апреля, для проезда жителей и гостей города продляется маршрут следования пригородного электропоезда № 6314.

В это день он будет курсировать в направлении Шпалопропитка – Краснооктябрьская (вместо Шпалопропитка – Волгоград-1).

— № 6314 Шпалопропитка – Краснооктябрьская.

Отправление со ст. Шпалопропитка в 12:23.

Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:30.

Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 13:36.

Кроме того, 28 апреля дополнительно назначается пригородный поезд:

-№ 6327 Краснооктябрьская – Шпалопропитка.

Отправление со ст. Краснооктябрьская в 16:17.

Отправление с о.п. Мамаев Курган в 16:23.

Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:39.