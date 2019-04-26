В день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград-Арена», который состоится 28 апреля, для проезда жителей и гостей города продляется маршрут следования пригородного электропоезда № 6314.

В это день он будет курсировать в направлении Шпалопропитка – Краснооктябрьская (вместо Шпалопропитка – Волгоград-1).

— № 6314 Шпалопропитка – Краснооктябрьская.
Отправление со ст. Шпалопропитка в 12:23.
Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:30.
Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 13:36.

Кроме того, 28 апреля дополнительно назначается пригородный поезд:
-№ 6327 Краснооктябрьская – Шпалопропитка.
Отправление со ст. Краснооктябрьская в 16:17.
Отправление с о.п. Мамаев Курган в 16:23.
Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:39.

:-P

апрель, 2019

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