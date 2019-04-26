Начиная с 26 апреля в Волгограде начал свою работу ещё один речной маршрут — «Красноармейск — Вязовая Грива». По сравнению с прошлым годом количество рейсов прибавится: речной трамвай ежедневно будет отправляться в обе стороны не 2, а 3 раза.

Теперь от причала «Красноармейск» теплоход ежедневно будет отходить в 6:00, 14:00 и 18:00, в обратную сторону – в 6:20, 14:20 и 18:20. Обслуживает маршрут теплоход «ПС», вместимостью до 100 человек.

С 18 апреля также изменилось расписание маршрута «Волгоград – Островная». Для удобства пассажиров прямые речные перевозки впервые дополнительно организованы в четверг: утром и вечером. Ранее из Волгограда на речном трамвае добраться до порта «Островная» в четверг было невозможно: с материковой частью города порт «Островная» в этот день недели связывал только маршрут «Культбаза – Щучий пропан – Островная — Волгоград».