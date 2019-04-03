Начиная с 3 апреля до острова Сарпинский открывается ещё один речной маршрут, теплоходы до пристани «Островная» будут ходить 4 раза в неделю. В этот же день добавятся рейсы и по направлению «Волгоград — Щучий проран — Культбаза» — навигация на нем началась 7 марта. Всего же уже в среду теплоходы по 3 действующим речным направлениям, включая «Руднева – Сарпинский», сделают общей сложностью 16 рейсов.

Теплоход по маршруту «Волгоград — Островная» будет ходить по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В среду теплоход отправится в 8:15 от остановочного пункта «Волгоград» (Речпорт) и в 18:15 от острова Сарпинский, в остальные дни от городского причала суда будут отходить в 08:15 и 16:30, в обратном направлении — в 10:30 и 17:15.

Добавлены в расписание и рейсы на открывшийся в начале марта маршрут «Волгоград — Щучий проран — Культбаза». Дополнительные выходы теплоходов организованы в среду, четверг, пятницу и в выходные. Для удобства жителей острова и владельцев дачных участков с 6 апреля по субботам и воскресеньям на данном направлении будет осуществляться по 12 рейсов в день. Введенные во второй половине прошлого года дополнительные рейсы на данном маршруте сохранятся и в этом году. В расписании они будут появляться поэтапно, по мере увеличения пассажиропотока. Ближе к разгару дачного сезона движение по маршрутам заработает в полном объеме.