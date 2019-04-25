Телеком-оператор «Дом.ru» представил цифровую электронную приставку «Movix Pro» (Like Box Pro), расширяющую границы цифрового ТВ. Приставка предназначена для тех, кому уже недостаточно обычных возможностей телевидения и необходим продвинутый функционал. Обладатели «Movix Pro» могут запускать на экране телевизора Android-приложения, смотреть каналы и видео в разрешении 4K, а также пользоваться интерактивными сервисами.

«Movix Pro»* — миниатюрное устройство, выполненное в современном дизайне. Приставка работает на базе ОС Android (версия 7.1.2.), что позволяет загружать сторонние приложения и запускать их прямо на экране телевизора. Установите магазин приложений, где можно скачать мессенджеры, игры, клиенты для соцсетей, офисные инструменты и многое другое. Такая возможность обрадует пользователей, которые активно пользуются приложениями на смартфоне и хотели бы расширить их применение: например, запустить на большом экране приложение для занятий йогой или игровой стрим. Внутренняя память устройства — 8 ГБ, в наличии слот для карты памяти Micro SD.

Для комфортной работы с приложениями к приставке можно через два USB-порта и Bluetooth подключать внешние устройства — компьютерную мышь и клавиатуру, джойстик, геймпад, веб-камеру, а также наушники или акустическую систему. «Movix Pro» управляется с помощью штатного пульта, однако благодаря функции HDMI CEC, управлять ею можно и пультом от телевизора.

При подключении цифрового ТВ «Дом.ru», пользователь приставки получает возможность смотреть до 219 ТВ-каналов, из них 85 в HD (число каналов зависит от подключенного пакета) и большое количество сторонних видеосервисов: Амедиатека, START, MEGOGO и др. Приставка позволяет наслаждаться видео в высоком качестве 4K Ultra HD. Даже если телевизор не работает с 4K, приставка автоматически установит максимально возможные параметры картинки и звука.

Устройство обеспечит клиентов сервисами «видео по запросу» и «телеархив», которые дают возможность смотреть любимые фильмы и передачи в любой момент. Сервис управления просмотром поможет поставить программу на паузу или повторить нужный эпизод. Многим будет полезна функция напоминания о начале выбранной передачи и возможность родительского контроля за контентом.

Новая приставка – часть инновационной цифровой видеоплатформы «Movix», которую «Дом.ru» развивает с 2018 года. В нее также входят мобильное приложение «Дом.ru Movix», веб-портал, приложение для Smart TV и первая версия приставки, которые обладают единым интерфейсом и синхронизацией.

«Movix Pro» — следующий шаг в развитии цифровой медиаплатформы будущего, которую создаёт «Дом.ru». Мы хотим, чтобы наши клиенты могли смотреть контент всюду, где пожелают, и так, как им удобно. Например, можно начать смотреть фильм дома на телевизоре, а продолжить в дороге с того же места, запустив мобильное приложение. Чтобы обеспечить нашим клиентам приятный просмотр без «зависаний», оператор проводит проактивный мониторинг качества работы приставки и доставки контента, что снижает вероятность сбоев. Высокая скорость работы интерфейса и сервисов приставки «Movix Pro» обеспечивается за счет использования современных технологических решений, — рассказывает директор филиала «Дом.ru» в Волгограде Иван Ягупов.

«Movix Pro» можно приобрести при подключении к цифровому ТВ или к пакету услуг «Дом.ru» за 3 900 руб., стоимость аренды уточняйте на tv.domru.ru .

* Полное наименование приставки — «Movix Pro» (Like Box Pro).