Чтобы предотвратить возникновение пожаров в городе начали контролируемо выжигать сухостой и косить камыш. С начала апреля во всех районах Волгограда коммунальные службы очистили от сухой растительности свыше 870 га территории. Мероприятия проходят с соблюдением всех необходимых мер пожарной безопасности при содействии специализированных служб.

Выжигание сухостоя ведётся точечно. Перед тем как начать работы коммунальные службы заранее определяют территории, обследуют их с учётом направления и силы ветра и уведомляют ближайшее подразделение пожарной охраны, которая предоставляет спецтехнику, чтобы не допустить распространения пожара за пределы зоны.

Участки для отжига располагаются в отдалении от жилых домов, объектов инфраструктуры, при этом во время проведения плановых мероприятий по сжиганию сухой растительности угроза перехода огня на населённые пункты отсутствует.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, «при неконтролируемом пале любые погодные условия могут привести к беде. Так, в жаркую знойную погоду для возникновения пожара, который при ветре быстро распространится на огромную территорию, достаточно маленькой искры. При этом неконтролируемый огонь способен перекинуться на жилые строения, нанести значительный ущерб флоре и фауне».