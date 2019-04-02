50 детских школ искусств Волгоградской области получат новые пианино, 6 из которых уже были доставлены в учреждения. Ещё 44 музыкальных инструмента будут доставлены в школы в течение месяца. Пианино отечественного производства и были изготовлены в Туле. Обновление материально-технической базы учреждений проводится в рамках национального проекта «Культура».

На данный момент пианино получили Калачёвская школа искусств, Кумылженская детская музыкальная школа №1, Новорогачинская школа искусств Городищенского района, Серафимовичская детская школа искусств, Детская школа искусств г. Суровикино и Фроловская детская школа искусств, в которых обучается более 1700 человек.

В ближайший месяц инструменты поступят в детские музыкальные школы и школы искусств Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Урюпинска, Жирновска, Быковского, Алексеевского, Даниловского, Еланского, Иловлинского, Киквидзенского, Котельниковского, Котовского, Среднеахтубинского, Николаевского, Новониколаевского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Старополтавского районов Волгоградской области.

Отметим, всего в Волгоградской области работает 61 детская школа искусств, в том числе детских музыкальных школ – 13, детских школ искусств – 45, 1 детская хореографическая школа и 2 детские художественные школы. Количество обучающихся в ДШИ – 26257 человек, количество преподавателей – 1421 человек.