Свой уже 71-й сезон работы Приволжская детская железная дорога открывает 1 мая. В этот день всех гостей ожидает праздничная программа, на которой юные железнодорожники выступят с творческими номерами. Также все желающие смогут увидеть экспозицию, рассказывающую об истории ДЖД и совершить увлекательную поездку по пойме реки Царица.

В 2018 году в течение летнего сезона Приволжскую детскую железную дорогу посетили более 8 тысяч человек, в том числе около 4,5 тыс. детей.

Приволжская детская железная дорога (ДЖД) не только одна из достопримечательностей Волгограда, но и центр профессиональной ориентации учащихся г. Волгограда. Только в этом году более 400 ребят осваивают различные железнодорожные профессии, например монтер пути, дежурный по станции, машиниста тепловоза. В том числе 215 детей из Саратовской и Астраханской областей.

В настоящий момент ДЖД объединяет многофункциональный корпус, депо для размещения подвижного состава и полигон, протяженностью 1,2 км. На дороге действует три остановочных пункта: «Станция Пионерская», «Станция «Гаситель» и «Площадь Чекистов».

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График работы Приволжской детской железной дороги: вторник – воскресенье, отправление со станции «Площадь Чекистов» в 10:30, 11:30, 12:30; 15:00, 16:00 и 17:00. Понедельник — выходной день.

Стоимость посещения для детей до 5 лет бесплатно, от 5 до 11 лет — 100 рублей, для взрослых — 150 рублей.

Справочная информация по телефонам в г. Волгограде: 8(8442) 90-42-34, 8-961-080-67-07 (с 9:00 до 16:00).