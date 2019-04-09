Такая возможность у юных артистов появилась благодаря проекту российского производителя алюминия «РУСАЛ ФестивAL #Театр». Он проводится в регионах присутствия компании. В ходе фестиваля актёры ведущих театров страны показывают спектакли, известные режиссеры проводят мастер-классы. Кроме того, для местных жителей организуются прослушивания для поступления в столичные театральные вузы.

«В прошлом году прослушивания прошли в Сибири, — рассказала его руководитель проекта дирекции по связям с общественностью Алия Бекетова. — Это была хорошая возможность для талантливых молодых людей пройти первый отборочный этап для поступления в родном городе, не выезжая в Москву. В этом году мы решили провести их и в Волгограде».

Шестого и седьмого апреля более 40 горожан приняли участие в прослушивании школы-студии МХАТ. Это были как школьники, так и студенты местных театральных вузов. Режиссёр-педагог Сергей Щедрин оценил хорошее качество подготовки местных артистов.

«Обычно ко второму отборочному этапу у нас на прослушиваниях отсеивается 95% участников. В Волгограде из 40 мы одобрили 10 человек ко второму этапу отбора на поступление. Это показатель того, что в вашем городе очень талантливая молодёжь»

Параллельно с прослушиванием на сцене ДК Тракторозаводского района артисты школы-студии МХАТ показали спектакль «Транссиб». Постановку готовили более полугода. Путешествуя по транссибирской магистрали, студенты записывали интервью с обычными людьми. Собранный материал переработали и сделали уникальный спектакль.

«Для Волгограда важны такие фестивали необходимы», — считает председатель городской Думы Андрей Косолапов. Он поблагодарил Олега Владимировича (от ред. – Дерипаску), основателя Фонда «Вольное Дело», за то, что тот уделяет большое внимание подобным социальным проектам. По мнению Косолапова, многие предприниматели сосредоточены на своем бизнесе, а вот социальной ответственности уделяют меньше внимания. Олег Владимирович, поддерживая культурные проекты, показывает пример для других. «За это люди любят и ценят своих меценатов», — отметил председатель гордумы.

В дальнейшем проект планируется только расширять, а значит, впереди нас ждёт новая встреча с актерами — студентами Школы-студии МХАТ.