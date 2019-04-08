Сезонные дачные маршруты уже начали работать в Волгограде и Волжском, в скором времени они возобновят работу и в других населенных пунктах области. В пик дачного сезона — с 1 мая по 31 октября — почти 800 тысяч жителей Волгоградской области смогут приобрести льготные билеты.

По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, 6 апреля возобновляют работу сезонные межмуниципальные маршруты, начальные (конечные) остановочные пункты которых расположены в Волгограде и Волжском. С 13 апреля откроются дачные пригородные автобусные маршруты в Камышине, с 20 апреля — в Урюпинске.

По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, оформление проездных в дачный период будет идти без учета доходов граждан. В пунктах продажи билетов необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие льготную категорию, а гражданам предпенсионного и пенсионного возраста — женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет — только паспорт.