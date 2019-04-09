На Центральном рынке возобновляет свою работу уличная терраса фуд-зоны. Кафе и бары обустроят на открытом пространстве рядом с заведениями уютные гостевые зоны. Здесь посетители смогут отдохнуть и попробовать блюда народов мира.

Жителям и гостям города предложат продегустировать блюда мексиканской, итальянской, испанской, вьетнамской, корейской и других национальных кухонь. А в вечернее время для посетителей заработает открытая сценическая площадка, где будут выступать волгоградские исполнители.

С этой целью Центральный рынок объявил поиск музыкантов. Такое сотрудничество позволит исполнителям заявить о себе широкой общественности, а для молодых и начинающих талантов это возможность найти своего слушателя и получить практику публичных выступлений. Более подробную информацию можно уточнить по ссылке.

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апрель, 2019

21апр19:00РекомендуемОткрытие выставки "Растаманы из глубинки"19:00 MassimoРубрика:Досуг

14апр10:00РекомендуемОткрытие выставки «Космос. Мечты. Открытия»10:00 Интерактивный музей "Россия - моя история"Рубрика:Досуг

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