На Центральном рынке возобновляет свою работу уличная терраса фуд-зоны. Кафе и бары обустроят на открытом пространстве рядом с заведениями уютные гостевые зоны. Здесь посетители смогут отдохнуть и попробовать блюда народов мира.

Жителям и гостям города предложат продегустировать блюда мексиканской, итальянской, испанской, вьетнамской, корейской и других национальных кухонь. А в вечернее время для посетителей заработает открытая сценическая площадка, где будут выступать волгоградские исполнители.

С этой целью Центральный рынок объявил поиск музыкантов. Такое сотрудничество позволит исполнителям заявить о себе широкой общественности, а для молодых и начинающих талантов это возможность найти своего слушателя и получить практику публичных выступлений. Более подробную информацию можно уточнить по ссылке.