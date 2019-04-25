Более 10 тысяч семей Волгоградской области смогут получить компенсацию на покупку оборудования при переходе на цифровое телевизионное вещание. Воспользоваться поддержкой смогут граждане или семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области. При этом в собственности у получателей может быть один объект недвижимого имущества или транспортное средство.

По поводу получения компенсации гражданам нужно обратиться в центры социальной защиты населения по месту жительства. С собой необходимо взять документы, подтверждающие доход и факт покупки телевизора, либо цифровой приставки. При этом с момента приобретения приборов должно пройти не более трех месяцев.

Заявление рассмотрит специальная комиссия. В случае положительного решения, получателю вернут до пяти тысяч рублей — выплата производится в виде единовременного пособия. Дополнительную информацию граждане могут получить в центрах социальной защиты населения.