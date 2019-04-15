В минувшие выходные в Волгограде состоялся общегородской субботник, во время которого было убрано 96 кубометров прошлогодней листвы и мусора. Участниками массовой уборке стали свыше 1800 человек. Они привели в порядок парковые зоны, скверы, зелёные зоны вдоль магистралей.

Основные работы по благоустройству в зелёных зонах выполняют муниципальные специализированные учреждения, во дворах порядок наводят управляющие организации. К месячнику также подключились ТОСы, коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений, которые убираются на подведомственных территориях.

Следующий общегородской день чистоты, в котором могут принять участие все желающие, состоится 20 апреля.

:-P

апрель, 2019

28апр19:00РекомендуемКвиз, плиз на тему Гарри Поттера19:00 HARAT'S PUBРубрика:Досуг

18апр19:00РекомендуемStand Up Юлии Ахмедовой19:00 Центральный концертный зал @ ул. Hабережная 62-й Армии, 6, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400098Рубрика:Досуг

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