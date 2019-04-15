В минувшие выходные в Волгограде состоялся общегородской субботник, во время которого было убрано 96 кубометров прошлогодней листвы и мусора. Участниками массовой уборке стали свыше 1800 человек. Они привели в порядок парковые зоны, скверы, зелёные зоны вдоль магистралей.

Основные работы по благоустройству в зелёных зонах выполняют муниципальные специализированные учреждения, во дворах порядок наводят управляющие организации. К месячнику также подключились ТОСы, коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений, которые убираются на подведомственных территориях.

Следующий общегородской день чистоты, в котором могут принять участие все желающие, состоится 20 апреля.