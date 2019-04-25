Билайн значительно расширил сеть LTE в Волгограде и области. За год (с марта 2018 года по март 2019 года) компания на 64% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Благодаря новому оборудованию, скорости мобильного интернета остаются стабильно высокими при перемещении по Волгограду и большей части территории области.*

Каждая новая базовая станция увеличивает ресурсы сети, что позволяет клиентам загружать более объемный контент.

«В 2019 году новые базовые станции появились в Тракторозаводском, Красноармейском и Кировском районах города Волгограда, в населенных пунктах Елань, Палласовка, а также в городах Михайловка и Камышин. В целом покрытие сети 4G увеличилось во всех районах Волгограда. При этом на 60% построенных в регионе базовых станций установлено оборудование, работающее в стандарте 4G. Место для их расположения было выбрано по итогам анализа потребностей клиентов для комфортного использования мобильного интернета в торговых и бизнес- центрах, а также на территории спальных районов», — прокомментировал территориальный управляющий Волгоградского кластера ПАО «ВымпелКом» Олег Клянчин.

Значительное усиление сети поможет клиентам пользоваться современными сервисами мобильного интернета в условиях роста популярности LTE. За последний год клиенты в Волгограде на 74% увеличили потребление мобильного интернета. Сейчас каждый клиент компании за месяц использует трафик, равный 62 просмотренным HD-роликам или 4,6 тысяч скаченных фотографий из социальных сетей.

*данные на основании внутреннего исследования ПАО «ВымпелКом» на 25.04.2019