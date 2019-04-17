В конце текущей недели в детские библиотеки города присоединятся к ежегодной акции «БиблиоСумерки – 2019», которая будет проходить уже в восьмой раз. На этот раз масштабное событие посвящено году Театра. Увлекательные мероприятия для детей под названием «Весь мир — театр» будут проходить в детских библиотеках в разных районах города 19 апреля с 18:00 до 20:00. В рамках акции пройдут творческие встречи, мастер-классы актёров, развивающие интеллект-игры, викторины, показ спектаклей и возможность самим принять в них участие.

Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина (ул. Ленина 6) приглашает на творческую встречу с артистами Волгоградского областного театра кукол. Здесь же самые активные и креативные школьники смогут посетить театр-экспромт «Читаем Пушкина по ролям». «Мастерская слова» пригласит всех на «Разминку речевого аппарата». Всех желающих размяться будут ждать в Игротеке «Играем в игры пушкинской поры». Любителей творить ждет мастер-класс «Мастерская кукольника» по изготовлению пальчиковых кукол. Самые любознательные смогут принять участие в интеллект-игре «Весь мир-театр», расшифровывая ребус «Театральные байки». С помощью «пляшущих человечков» в криптографическом форштадте «Синематограф Царицына» узнают названия первых кинотеатров нашего города. А самые юные гости смогут поработать художниками, раскрасив сказочных персонажей.

Большим сюрпризом для всех гостей «БиблиоСумерек-2019» станет спектакль «Я соблюдаю правила» Детского музыкального театра одного актёра «Театр дядюшки Улитки». Спектакль наполнен искромётными шутками, зажигательными песнями и танцами, оформлен красочными декорациями и костюмами. Весь текст и песни исполняются профессиональными артистами вживую.

Программы на любой вкус ждут и в библиотеках-филиалах в районах Волгограда. В Ворошиловском районе в филиале № 3 (ул. Козловская 37а) юных волгоградцев приглашают в «Страну волшебную – театр». Здесь состоится театрализованная костюмированная игра «Кто хочет стать артистом». Школьники также примут участие в интеллект – шоу «Кто делает спектакль», квест — игре «Маска, я тебя знаю», мастер-классе «И оживают куклы…».

В Краснооктябрьском районе волгоградцев ждут в двух библиотеках — филиале № 7 (ул. Дегтярева, 25) и филиале № 8 (ул. Штеменко, 50) на театрализованный праздник «Великие волшебники – театр и книга» — путешествие по квестам и библиотечно-театральный вечер «Весь мир – театр». В этот вечер для ребят будут работать театральный буфет, фотозона и афтограф-сессия.

В Советском районе конкурсно-игровая программа «Театральный ералаш» состоится в библиотеке-филиале № 10 (пр. Университетский 25). Программа будет включать в себя виртуальную экскурсию «Давай пойдем в театр», спектакль театрального отделения Детской школы искусств №8, блиц-викторину «Знатоки театра», флешмоб «Веселый антракт», театральный микс «По дорогам сказок».